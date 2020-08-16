راجي عامر يقترح إنشاء هيئة لإدارة صورة الدولة عبر المواقع الاجتماعية

اقترح الكاتب الصحفي راجي عامر، إنشاء هيئة لإدارة صورة الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحيث تتولى هذه الهيئة وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة، لإدارة الصورة الذهنية للدولة المصرية عبر المواقع الاجتماعية داخل وخارج مصر.









وقال "عامر"، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار: "إننا في حاجة لمخاطبة الخارج من خلال المواقع الاجتماعية لتفسير مواقف مصر"، متسائلًا: "لماذا لا تتواجد صفحات مصرية تتحدث بالتركية وتخاطب الشعب التركي وتؤكد لهم أن مصر ليست عدوة له ولكنها على خلاف مع النظام التركي الحاكم المجرم أو صفحات تخاطب الداخل الإثيوبي".









وأضاف أن الإعلام الاجتماعي يمكن أن يكون إعلاما تنمويا يدعم خطط الدولة للتنمية، خاصة أن الإعلام الاجتماعي من أسلحة القوة الناعمة التي تستطيع الدولة الاستفادة منها في تشكيل الوعي وتعظيم مشاركة المجتمع في جميع عمليات التنمية وتحويله إلى مجتمع مساند لخطط التنمية.