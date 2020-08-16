زوجة مطرب مشهور تتخلى عن نجلها مقابل سيارتين

الأمومة نعمة من عند الله لم يشعر بها سوى من حرم منها، ولم يمنحها الله إياه، ولكن في هناك بعض الحالات الاستثنائية التي تلفت الأنظار وتجذب الانتباه وتكون بطلة تلك الروايات أم غير مسئولة.





وتتعدد حالات الطلاق في الوطن العربي بأجمعه، ولكن هل فكرت يومًأ أن تتخل أم عن نجلها مقابل سيارتين ؟!

في واقعة غريبة وبالتحديد في عام 2018، من نوعها قامت زوجة المطرب البرازيلي نالدو التي تُدعى سارا بالاستغناء عن نجلها نهائيًا مقابل سيارتين فارهتين.





بداية القصة، عندما قررا الثنائي الانفصال بعد زواج دام خمس سنوات وأسفرا عن إنجاب طفل، ولكن المشكلة الرئيسية كانت من له حق امتلاك السيارتين والطفل بعد الانفصال وكانت المقارنة صعبة على الطرفين.

ولكن كشف موقع "سبورتج" إن بعض الخلافات نشبت بين سارا وزوجها نالدو لأن هناك بعض القوانين البرازيلية التي تنص على عدم إمكانية الرجل أو المرأة الزواج إذا لم تكن حالة الطلاق منتهية بشكل كامل بما في ذلك الاتفاق على تقاسم الثروة، ورعاية الأطفال في حال وجود الأولاد.

كما أن أي علاقة غرامية للرجل أو المرأة قبل حسم الطلاق نهائيًا تعتبر خيانة زوجية تنطوي على غرامة مالية طائلة تدفع من قبل مرتكب الخيانة.

ووصل الثنائي إلى حل ظالم وهو الاستغناء عن الطفل نهائيًا مقابل السيارتين، تنازلت سارا عن الطفل لزوجها، وتعرضت بعدها للهجوم ودخلت في موجة من الانتقادات بأنها غير مسئولة وغير جديرة على الاحتفاظ بالطفل لأنها فضلت المادة على الأمومة.







