خلينا واقعيين.. نجم الزمالك عن رمضان صبحي: الانتماء ينهار أمام ١٠٠ مليون جنيه

علق تامر عبدالحميد نجم نادى الزمالك السابق، على أزمة رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي من أجل الانضمام إلى فريق بيراميدز.





وكان مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبته فى الانضمام إلى فريق بيراميدز نظير ١٠٠ مليون جنية فى ٣ مواسم.





وقال نجم الزمالك فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "أي حد في العالم هيتعرض عليه ١٠٠ مليون جنيه هيعمل زي رمضان ما عمل خلينا واقعيين وبلاش شغل العاطفة".





وأضاف: "الانتماء والوفاء هينهاروا أمام ٧ أو ٨ مليون وأنت بتتكلم في ١٠٠ مليون جنيه تم عرضها على لاعب صغير السن ومحدش يلومه احنا فى زمن الاحتراف".





يذكر أن تقارير إعلامية إنجليزية أكدت على قبول نادي هيدرسفيلد الانجليزى العرض الثاني الذى تقدم به نادي بيراميدز لضم رمضان صبحي الى صفوفه بدءا من الموسم المقبل.