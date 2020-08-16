هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور





نشرت صحيفة ديلي ميل ، صور للمدينة الأمريكية التي انتشر المشردين و المجرمين في شوارعها ، و لم تعد الملاذ التول للاغنياء فالجميع يهرب منها إلى أي ولاية آخرى حتى لا يختلط ابنائه بهؤلاء المتسكعين .





يظهر في الصور آلاف المواطنين الذين يفترشون الشوارع بحثا عن طعام في إنتظار الأغنياء و أصحاب النفوذ إعطائهم مال أو طعام و ايجاد مأوى لهم بعد أن تشردوا و أصبح الشارع هو المكان الوحيد الذي يأويهم ، فاضت الشوراعغ الضيقة بهم فوصلوا غلى الشوارع الواسعة التي يسكن بها الأثرياء .





لم تعد الشوارع آمنة كما كانت ، فقد أصبحت الشرطة فاقدة للسيطرة على المشردين و الخارجين عن القانون ، ففي الفترة الاخيرة زادت شكاوي النساء في الأخبار و الشنرات الأإخبارية من التحرش و محاولات الإعتداء عليهن في الشوارع .





لافتات للبيع أصبحت أكثر من المواطنين ، فالجميع يرحل من لوس أنجلوس إلى أي ولاية آخرى ، الكل يبيع منزله حتى لو بأسعار زهيدة في سبيل الخروج منها و الإبتعاد عن تلك الاجواء .





جدير بالذكر ان التقرير ذكر أن الأميرة ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري و إبنهما آرتشي خرجا باعوا المنزل الخاص بهم في لوس أنجلوس و فروا للبحث عن مكان آخر لأن المكان لم يعد مناسب لهم .









في مشهد قد يكون قريب من الأفلام التي تعرض في هوليوود ، تحولت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى ولاية تأوي المتشردين و المجرمين و تجار المخدرات ، بعد أن كانت مدينة للجمال و الرقي يقصدها كل أبناء الطبقة الوسطى و الأثرياء و لكن بعد أزمة كورونا تغيرت الموازين و اختلفت المقاييس و تحولت إلى ولاية غريبة عن اهلها .