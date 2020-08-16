AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
في مشهد قد يكون قريب من الأفلام التي تعرض في هوليوود ، تحولت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إلى ولاية تأوي المتشردين و المجرمين و تجار المخدرات ، بعد أن كانت مدينة للجمال و الرقي يقصدها كل أبناء الطبقة الوسطى و الأثرياء و لكن بعد أزمة كورونا تغيرت الموازين و اختلفت المقاييس و تحولت إلى ولاية غريبة عن اهلها . 

نشرت صحيفة ديلي ميل ، صور للمدينة الأمريكية التي انتشر المشردين و المجرمين في شوارعها ، و لم تعد الملاذ التول للاغنياء فالجميع يهرب منها إلى أي ولاية آخرى حتى لا يختلط ابنائه بهؤلاء المتسكعين . 

يظهر في الصور آلاف المواطنين الذين يفترشون الشوارع بحثا عن طعام في إنتظار الأغنياء و أصحاب النفوذ إعطائهم مال أو طعام و ايجاد مأوى لهم بعد أن تشردوا و أصبح الشارع هو المكان الوحيد الذي يأويهم ، فاضت الشوراعغ الضيقة بهم فوصلوا غلى الشوارع الواسعة التي يسكن بها الأثرياء . 

لم تعد الشوارع آمنة كما كانت ، فقد أصبحت الشرطة فاقدة للسيطرة على المشردين و الخارجين عن القانون ، ففي الفترة الاخيرة زادت شكاوي النساء في الأخبار و الشنرات الأإخبارية من التحرش و محاولات الإعتداء عليهن  في الشوارع . 

لافتات للبيع أصبحت أكثر من المواطنين ، فالجميع يرحل من لوس أنجلوس إلى أي ولاية آخرى ، الكل يبيع منزله حتى لو بأسعار زهيدة في سبيل الخروج منها و الإبتعاد عن تلك الاجواء . 

جدير بالذكر ان التقرير ذكر أن الأميرة ميجان ميركل و زوجها الأمير هاري و إبنهما آرتشي خرجا باعوا المنزل الخاص بهم في لوس أنجلوس و فروا للبحث عن مكان آخر لأن المكان لم يعد مناسب لهم . 


هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور
هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور
هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور
هروب الأثرياء والطبقى الوسطى.. لوس أنجلوس تتحول لمدينة للمدمنين والمجرمين.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة هدية لا تُنسى قدمتها الملكة إليزابيث لـ هاري وميجان بمناسبة زواجهما وأثارت ضجة

كتاب جديد يكشف أسباب وتفاصيل الخلاف بين نجلي الأميرة ديانا.. الأمير ويليام وشقيقه هاري

بعد انتهاء حفل عائلي .. خبر مفاجئ أعلنته ميجان ميركل وضع زوجها في موقف محرج .. صور

كتاب جديد يزعم: كيت ميدلتون حذرت الأمير هاري من التسرع في زواجه بـ ميجان ماركل

هاري وميجان يواجهان صعوبة في التأقلم مع حياتهما الجديدة.. اعرف الأسباب

ميجان ماركل تخشى على طفلها آرتشي بسبب شهرتها الواسعة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

رسميا .. كيفين دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد.. الدولار ينخفض فى البنوك المصرية.. التموين تعلن وقف أنظمة صرف الدعم لمدة 9 ساعات للصيانة الثلاثاء

أخبار الرياضة.. غليان في الأهلي وتطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز.. وجماهير برشلونة تؤيد مرتضى منصور

بعد غياب طويل.. إيناس مكي تنشر صورة من إجازتها الصيفية

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

لأول مرة.. شوبير يعلن القيمة المالية لعقد نجله مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

بمكياج جرئ وفستان أسود.. مي سليم تستعرض جمالها ورشاقتها على إنستجرام