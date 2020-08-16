AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:44 م
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تفاصيل قصته مع لاعب من الأهلى دائم السهر خلال الفترة الماضية.

 وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لو شوفت لاعب من الزمالك سهران أعتقد هكون زى اللى شاف حد بيخونه وهقلب وشى".



وأضاف: "أتذكر مرة رأيت لاعب من الأهلى سهران وجبته وزعقلته ورد عليا قالى أنت مالك قولتله عشان مصلحتك أنا خايف عليك".

وعن رمضان صبحي قال أحمد مرتضى: "أشعر أن الأهلى بصدد استعادة رمضان صبحى، حاسس إن هيحصل ترضية ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق الأحمر مجددًا".


وتابع: "لو الزمالك كان نجح فى التعاقد مع رمضان صبحى لن نمنحه أكثر من طارق حامد وفرجانى ساسى عشان ميحصلش فتنة، بس كان ممكن نزوده شوية".


ويعد رمضان صبحي واحدًا من أفضل اللاعبين داخل الكرة المصرية على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، وفشلت محاولات الأهلى فى الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز وذلك وفقا لما أعلنه الأهلى فى بيان رسمي له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور مفجرا مفاجأة: رمضان صبحي زملكاوي..وحسن شحاتة أهلاوي

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

أمير مرتضى: رحيل رمضان صبحي عن الأهلي ليس مفاجأة بالنسبة لي

مرتضى منصور: رمضان صبحي سيلعب في الإمارات أو السعودية وليس بيراميدز

أحمد مرتضى منصور: الزمالك يريد رمضان صبحي.. وأشعر بعودته للأهلي مجددا

ترشيحاتنا

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

أحمد الشامي يخطف الأنظار بأحدث ظهور له مع هيفاء وهبي.. شاهد

شوبير: توابع زلزال انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز لا تزال تلقي بظلالها على غرفة ملابس فريق الأهلي

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

خلينا واقعيين.. نجم الزمالك عن رمضان صبحي: الانتماء ينهار أمام ١٠٠ مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. صبا مبارك بإطلالة صيفية تبرز جمالها

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

بمكياج جرئ وفستان أسود.. مي سليم تستعرض جمالها ورشاقتها على إنستجرام