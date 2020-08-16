قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، تفاصيل قصته مع لاعب من الأهلى دائم السهر خلال الفترة الماضية.



وقال أحمد مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "لو شوفت لاعب من الزمالك سهران أعتقد هكون زى اللى شاف حد بيخونه وهقلب وشى".





وأضاف: "أتذكر مرة رأيت لاعب من الأهلى سهران وجبته وزعقلته ورد عليا قالى أنت مالك قولتله عشان مصلحتك أنا خايف عليك".

وعن رمضان صبحي قال أحمد مرتضى: "أشعر أن الأهلى بصدد استعادة رمضان صبحى، حاسس إن هيحصل ترضية ويعود اللاعب عن قراره ويظهر بقميص الفريق الأحمر مجددًا".





وتابع: "لو الزمالك كان نجح فى التعاقد مع رمضان صبحى لن نمنحه أكثر من طارق حامد وفرجانى ساسى عشان ميحصلش فتنة، بس كان ممكن نزوده شوية".





ويعد رمضان صبحي واحدًا من أفضل اللاعبين داخل الكرة المصرية على الإطلاق فى ظل القدرات الفنية والبدنية الجيدة للغاية التى يمتلكها، وفشلت محاولات الأهلى فى الحصول على خدماته بشكل رسمي بعد أن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال إلى بيراميدز وذلك وفقا لما أعلنه الأهلى فى بيان رسمي له.