قطار السكة الحديد ينطلق على قضبان التطوير.. التفاصيل الكاملة لـ رفع كفاءة أهم وسيلة لـ النقل الجماعي فى مصر

بلغت إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال هذه الفترة 1.1 تريليون جنيه شملت 377 مليار جنيه للطرق والكبارى و142 مليار جنيه للسكك الحديدية، و 512 مليار جنيه للأنفاق والجر الكهربائى و49.5 مليار جنيه للنقل البحرى و14.6 مليار جنيه للموانى البرية والجافة و2 مليار جنيه للنقل النهرى.





واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (هارون–عدلى منصور) تاريخ نشأة السكك الحديدية واجمالى اطوال الشبكة منذ نشاتها فى عام 1851 حتى الان وحيث وصل اجمالى اطوال الشبكة عام 2020 الى 9570 كم ومخطط ان تصل عام 2024 الى 10200 كم وعام 2030 الى 11530 كم مع استمرا ر عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.





وفيما يلى نستعرض أبرز ما تم من تطوير فى هيئة السكة الحديد.







أكد الوزير انه فى عام 2009 كانت السكة الحديد تنقل مليون راكب يوميا وصلت الى 700 الف راكب يوميا عام 2011 وانه منذ عام 2014 تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ادت الى وصول عدد الركاب فى 30 يونيو عام 2020 الى 900 الف راكب يوميًا وستصل مع استمرار خطة تطوير السكك الحديدية الى 1.5 مليون راكب يوميا عام 2024 كما ستصل عام 2030 الى 2 مليون راكب يوميا مع انشاء الخطوط الجديدة وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة .





مضيفا أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير البنية الاساسية للسكك الحديدية حيث تم التخطيط لمشروعات تطوير نظم الاشارات باجمالى تكلفة 46.8 مليار جنيه تم الانتهاء وجارى تنفيذ مشروعات باجمالى تكلفة 9.8 مليار جنيه واشار الوزير انه بخصوص المزلقانات فقد تم العرض على القيادة السياسية فيما يتعلق بتنفيذ المزلقانات الخطيرة والتى يصل عددها إلى (33) مزلقان للتنفيذ على مرحلتين ( المرحلة الأولى بعدد (13) مزلقان والمرحلة الثانية بعدد (20) مزلقان ولكن صدرت توجيهات القيادة السياسية بتنفيذها دفعة واحدة ومنها مزلقان المديرية ببنى سويف ومزلقان أبو حمص بالبحيرة.





كما اشار وزير النقل الى انه تم التخطيط لتطوير 181 محطة من اجمالى 705 محطة تم الانتهاء من 174 محطة ومتبقى 7 محطات يتم تطويرها حاليا ثم استعرض الوزير مشروع انشاء محطة قطارات الصعيد ببشتيل والتى تبلغ مساحتها 57 فدان حيث اوضح الوزير ان تعليمات القيادة السياسية قد صدرت بضرورة تخفيف الزحام عن محطة مصر برمسيس وذلك بنقل قطارات الصعيد الى منطقة الجيزة وهو مايتم الان بإنشاء المحطة ببشتيل وهى منطقة مخدومة ب4 طرق ( السودان- محور الزمر- ش المطار – محور 26 يوليو) مضيفا ان بها مول تجارى كبير وورش ومناطق استثمارية وروعى فى تصميمها الشكل الفرعونى





واوضح وزير النقل انه فى مجال الوحدات المتحركة كان اجمالى عدد الجرارات 810 جرار منهم 450 جرار صالح للتشغيل و360 جرار معطل وكان المطلوب للتشغيل اليومى 600 جرار بعجز 150 جرار لذا تم وضع خطة عاجلة بناءا على تعليمات القيادة السياسية لدعم اسطول الجرارت حيث تم التعاقد على توريد عدد 260 جرار جديد بالاضافة الى اعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد 172 جرار حيث تم وصول عدد 70 جرار جديد وتم تأهيل عدد 7 جرارات و انه فى مجال عربات الركاب كان اجمالى العربات 3127 عربة تشمل 2461 عربة صالحة للتشغيل و666 عربة معطلة وكان المطلوب للتشغيل اليومى 2781 عربة بعجز 320 عربة ومع توقع تخريد عدد 1000 عربة ركاب عام 2024 تم وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة عربات السكك الحديدية حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة تم وصول 33 عربة منها كما تم وضع خطة تأهيل ورفع كفاءة عدد200 عربة درجة ثالثة عادية تم اعادة تاهيل 89 عربة منها كما تم الانتهاء من تطوير واعادة تاهيل 90 عربة اسبانى مكيفة مشيرا التى تم التعاقد على توريد 6 عربات كاملة بالتعاون مع شركة تالجو الاسبانية شامل عقد صيانة ويشمل قطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتان ضمان لافتا انه فى ضوء هذه التوريدات الجديدة واعمال اعادة التاهيل لافتا الى تشكيل 38 قطار جديد تم اضافتها الى التشغيل ليصل عدد الركاب الى مليون راكب .





واشار وزير النقل الى أنه فى مجال نقل البضائع عبر السكك الحديدية فإن هيئة السكة الحديد تمتلك 8553 عربة منها 4867 عربة صالحة للتشغيل و3689 عربة معطلة وان جميع العربات ذات تكنولوجيا قديمة وبسرعة تشغيلية لاتتجاوز 50كم/ ساعة لذلك ومع الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية فقد تم التخطيط لتطوير قطاع نقل البضائع باستخدام السكة الحديد لزيادة المنقول الحالى والذى يبلغ 4.5 مليون طن سنويا بنسبة 1 % من اجمالى حجم البضائع فى مصر وذلك لتخفيف الاعباء على الطرق وتخفيض تكلفة النقل والقضاء على الزحام المرورى والحد من التلوث البيئى حيث تم وضع خطة لتحقيق الخطة المستهدفة للوصول لنقل 25 مليون طن سنويا عام 2024 عن طريق اعادة تاهيل الجرارات القديمة وتخصيص عدد 25 جرار جديد للبضائع وشراء عدد 375 عربة بضائع ذات مواصفات حديثة(15قطار) مشيرا إلى أنه تم توريد عدد ١٣١ عربة من هذه العربات (5قطارات ) للوصول الى 15 قطار جديد بإنتهاء هذه التوريدات .



