الدوري السعودي.. الهلال يحسم اللقب إكلينيكيا.. والنصر يرفض رفع الراية البيضاء

وحقق الهلال ثلاث انتصارات متتالية بعد استئنتاف مسابقة الدوري مطلع الشهر الحالي عقب توقف طويل بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث اكتسح غريمه التقليدي النصر بأربعة أهداف مقابل هدف، وتغلب على الفتح بهدفين مقابل هدف، وفاز على العدالة برباعية نظيفة.





ووصل الهلال إلى النقطة 60 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.





ويحتاج الهلال إلى 6 نقاط فقط من أصل 15 نقطة، لحسم لقب الدوري السعودي رسميا.





فيتوريا يرفض الاستسلام رغم صعوبة المنافسة:

البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر شدد على صعوبة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، بعد ابتعاد الهلال بالصدارة، رافضا في الاستسلام في الوقت ذاته.





وأكد فيتوريا أن هدف فريقه هو تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة بمسابقة الدوري، بغض النظر عن نتائج الفرق الآخرى.

الهلال يحسم اللقب إكلينيكيا: