الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الـ 48 ساعة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتبؤات الجوية بالهيئة القومية لـ الأرصاد الجوية ، إن اليوم الأحد يشهد طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، موضحا أن الرطوبة مازالت مستمرة حتى منتصف سبتمبر ونهاية فصل الصيف.









وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية على الفضائية المصرية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر خلال الـ 48 ساعة ما بين درجتين و3 درجات مئوية، مؤكدا أن الطقس صيفي معتدل على معظم المناطق الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشديد الحرارة على جنوب البلاد.









وأوضح مدير مركز التحاليل والتبؤات الجوية بالهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن الرياح معتدلة على البحرين المتوسط والاحمر ومهيئان لكافة أعمال الملاحة والانشطة البحرية، مضيفا أن الرطوبة متواجدة على المحافظات الشمالية .









وأشار إلى أن الحرارة في الجنوب تصل الى 40 درجة مئوية مصحوبة بالرطوبة، منوها إلى أن الرطوبة تصل الي 85%، وهذا أمر معتاد وطبيعي.