تعرف على أهمية افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.. فيديو

أكد الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق اليوم، موضحا أنه أمرا في غاية الأهمية خلال الوقت الحالي.





وأضاف مهدي، في حواره مع فضائية "DMC"، اليوم الأحد، أن مترو الأنفاق على وضعه الحالي ينقل 3.6 مليون راكب في اليوم وهو رقم كبير للغاية ومع التطور ستزيد هذه الأعداد، مما يسهم في تيسير الحركة المرورية على الطرق في القاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمترو بنحو نصف مليون راكب يوميا.





وكشف حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، عن تنفيذ الخط الرابع للمترو بخبرات مصرية خالصة ومعدات متوافرة لدى الدولة المصرية مما يوفر في التكلفة الخاصة بإنشاء المحطات، مشيرا إلى أن مصر نقلت التكنولوجيا للعمل على توطين الصناعة في البلاد وتوفير فرص العمل للمصريين.





وقال حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق، إن مع إنشاء الخط الرابع ستزيد الطاقة الاستيعابية بشكل كبير، حيث من المخطط أن تصل هذه الطاقة إلى 6 ملايين راكب يوميا.