الدفاع المدني السعودي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لسكان تلك المناطق.. تعرف على السبب

جدد الدفاع المدني السعودي تحذيراته لسكان المملكة من مقيمين ومواطنين من الأمطار وتساقط البَرَد والسيول وذلك للحفاظ علي الحياة دون التعرض لمخاطر.









وحث الدفاع المدني السعودي سكان منطقة جازان علي ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الساعات القادمة وتحديدا حتي التاسعة من مساء اليوم الأحد نظرا لاستمرار فرصة هطول الأمطار وتساقط البرد والسيول.









وذكر الدفاع المدني السعودي أن أهم المدن والمحافظات التي من المتوقع ان تشهد أمطارا وبردا وسيولا داخل منطقة جازان هي أبو عريش والحرث والدائر والعارضة وفيفا وهروب.









وبيّن الدفاع المدني السعودي أن الأمطار المتوقعة علي تلك المنطقة وتحديدا المدن السالف ذكرها أمطار متوسطة وتصل الي حد الغزارة حيث يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية بجانب تساقط البرد الذي قد يصل الي حد السيول.