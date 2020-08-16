عميد كلية إعلام يكشف مميزات الكلية وامتحان القدرات الخاص بها

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقرير عن اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية الاعام جامعة القاهرة.





وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الاعلام، إن كلية الاعلام تعد من الكليات المميزة جدا، معقبة: "انا مش بتحيز عشان انا فيها".





وتابعت الدكتورة هويدا مصطفى، ان كلية الاعلام لها دور هام جدا وانها تلعب دور مزدوج لانها تقوم ببناء كوادر من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وايضًا تنمي من شخصية ومهارات الطلاب.





واضافت ان امتحانات القدرات تعكس طبيعة الاعلامي في ان يكون ملم بما يدور حوله ولديه الكثير من المعلومات العامة في مختلف المجالات.

واكدت على ان هناك اهتمام كامل من قبل الجامعة والكلية لاجراء الامتحانات في ظل ظروف آمنة وتوفير كل وسائل الوقاية لمواجهة فيروئ س كورونا.



