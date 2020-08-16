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ديني

حكم استثمار أموالي مع أحد الأصدقاء أو المعارف.. علي جمعة يرد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:45 م
حكم استثمار أموالي
حكم استثمار أموالي مع أحد الأصدقاء أو المعارف
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يارا زكريا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الفكر القضائي يسأل في أول هذه المسألة عن طبيعة العلاقة بينك وبين هذا الرجل الناجح الملتزم الذي وكلته على مالك، وهل المعاملة قرض أم مضاربة.


وأوضح « جمعة» خلال إجابته عن سؤال: « ما حكم استثمار أموالي مع أحد الأصدقاء أو المعارف؟» أنه لو كان قرضا وخسر الرجل فالمتوكل حينئذ سيغضب ويريد استرداد ماله، أما لو كانت المعاملة من البداية أنها مضاربة واستثمار؛ فهي حلال، وعليه أن يتحمل ويرضى إذا خسر ذلك الرجل الأمين الصادق في يوم من الأيام.


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال لقائه ببرنامج « من مصر» المذاع على فضائية « سي بي سي» أن المشكلة  إذا اعتبر صاحب المال المعاملة أنها قرض واجب الاسترداد ثم يأخذ الفوائد، وهي في هذه الحالة ربا، فالحل أن يدخل من البداية على أنها استثمار، ويتحمل النتيجة أيًا كانت.


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في سياق متصل، أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن فوائد الشهادات الاستثمارية، مهما بلغت قيمتها، وكذلك المعاملات البنكية لا تقع تحت بند الربا أبدًا.


وأوضح «عطية»  في إجابته عن سؤال: «إذا كانت فوائد شهادات استثمار بنك مصر الـ20 % حلالا، فما هو الربا؟»، أن الربا هو نية في القلب أولًا، كما جاء في المجلد السابع عشر للتمهيد لابن عبد البر، ثم إقراض على سبيل الزيادة إذا تجاوز الزمن زمنه، وهذا ليس فيه شيء من شهادات الاستثمار، أو معاملات البنوك.


وبين الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.


وأفاد «عثمان» فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، بأن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.


وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا إلى أن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.


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