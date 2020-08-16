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فن

صوت مصر يعود من جديد على مسرح الساقية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:14 م
صدى البلد
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نبيل العدوي

وقف من جديد فريق "صوت مصر" لكورال الأطفال على مسرح ساقية الصاوى مساء الجمعة 15 من أغسطس وهذه المرة على مسرح النهر.

 يتكون الفريق الذى تقوده "زينب إبراهيم" من أكثر من عشرة أطفال موهوبين يقدمون أنواع موسيقية مختلفة بين الغناء الشرقى والغربى والراب.

بعد أداء السلام الوطنى قدّم الفريق ذو الحناجر الصغيرة المتفردة ما يقرب من 25 أغنية ما بين الغناء المنفرد والجماعى ومنها "بلاد طيبة، السكة داقت، أنا قدك، ترام، يا ورد على فل وياسمين، لسة فى الأيام أمل، كان فى فراشة، أما براوة، أكدب عليك Sky Fall, Dance Monkey, Bad Romance, Sorry,
I’m Alive, Friends".

شاركت "زينب إبراهيم" فى العديد من المسابقات المدرسية الخاصة بوزارة التعليم وغيرها على مستوى الجمهورية، التحقت بكلية التربية النوعية "قسم موسيقى" ونجحت زينب فى تكوين فريق (صوت مصر) والمكون من جميع الفئات العمرية، وأرادت أن تكون أولى حفلات الفريق وانطلاقه من خلال بيت الفن (ساقية الصاوى)، ويتكون الفريق من عدة أصوات متنوعة بين الغربى والشرقى.

أما حديقة الساقية فاستضافت ندوة جديدة بعنوان "خطوات البدء فى وظيفة ال HR" لساندى وحيد والتى تحدثت فيها عن أهم المؤهلات التى يحتاجها موظف الموارد البشرية وما هى أهم الدورات والخبرات التى تؤهلك للحصول على هذه الوظيفة.

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