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رياضة

زيدان يثق ببعض اللاعبين.. نجم ريال مدريد: هذا أسوأ مواسمي الكروية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:46 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الكولومبي خاميس رودريجز، لاعب ريال مدريد عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل المشاركة في المباريات.

ولم يعتمد زين الدين زيدان على اللاعب الكولومبي الدولي بصفة أساسية خلال الموسم الماضي وتواجد على مقاعد البدلاء في معظم المباريات.

وقال خاميس في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: "يعد هذا الموسم بمثابة واحد من أكبر خيبات الأمل في مسيرتي، لكن أنا شاب ولا يزال أمامي سنوات لأكون سعيدا".

وأضاف: "كنت أعرف أنني لن أحظى بفرص، لأن زيدان كان لديه بالفعل لاعبيه الذين يثق بهم".

وتابع اللاعب الكولومبي قائلا: "زيدان له ذوقه الخاص لبعض اللاعبين وبالطبع هو مدرب محترم ولكن عندما ترى أنه ليس لديك نفس الفرص التي يتمتع بها زملائك في الفريق، يكون الأمر صعبا".

واستكمل: "من المحبط عدم اللعب، أعلم أن لدي المقدرة على ذلك، لكن لا يمكنني القيام بذلك من أجل أشخاص آخرين".
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