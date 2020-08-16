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أخبار العالم

بعد تهديدات روحاني.. الإمارات تستدعي القائم بالأعمال في سفارة إيران

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:47 م
الخارجية الإماراتية
الخارجية الإماراتية
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محمود نوفل
استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بالأعمال الإيرانية داخل البلاد لتسليمه مذكرة احتجاج علي خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني.


وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر الإمارات من "فتح أبواب المنطقة أمام الكيان الصهيوني" وذلك في تعقيبه على اتفاق السلام الذي أعلنت عنه الإمارات وإسرائيل في بيان مشرك، الخميس.


وأكد روحاني وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن إقامة العلاقات مع الصهاينة أمر مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.


وأضاف قائلا: "نحن من حماناهم (الخليج) ورفضنا الموافقة على مخطط الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي كان يخطط لاحتلال الكويت والسعودية والبحرين والامارات، لقد رفضنا طلبه ووقفنا بوجهه ولو أعطيناه الضوء الاخضر لفعل ما فعل".

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