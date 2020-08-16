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لأول مرة.. مشروع مودة يتيح تدريبات متخصصة للمخطوبين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:05 م
مشروع مودة يتيح تدريبات
مشروع مودة يتيح تدريبات متخصصة للمخطوبين
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتور راندا فارس، مدير مشروع مودة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، إن ورش "مودة" هي واحدة من الورش التي تقدمها المبادرة، موضحة أن المبادرة في الاساس هي واحدة من المبادرات التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وانطلقت في عام 2019 على مستوى الجامعات المصرية.

وأضافت الدكتورة راندا فارس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أنه تم اطلاق المرحلة التانية من المبادرة داخل الهيئات الشبابية، والتي تستهدف 36 تدريب و1800 شاب وفتاة.

وأوضحت انه لأول مرة تطلق المبادرة مبادرات للمخطوبين وبحيث يحضرون سويا لتلقي التدريب بشكل متخصص، وكل التدريبات تكون مستندة إلى مستوى علمي تم تطويره من قبل وزارة التضامن وبالتعاون مع مجموعة من الخبراء في التخصصات المختلفة.

وأوضحت انه تم اعتماد هذا المنهج من المجلس الاعلى للجامعات، وذكرت ان تلك المادة تم تطويرها بناء على احتياجات وطبيعة الظاهرة التي بدات تظهر بشكل كبير وهي ظاهرة الطلاق التي سجلت منذ عامين اكثر من 200 الف حالة في عام واحد.
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