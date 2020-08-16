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محافظات

بعد توقف 3 شهور بسبب كورونا.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بنها الجامعى.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:12 م
اجراء أول عملية قلب
اجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بنها الجامعى
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إبراهيم الهوارى
بدات اليوم مستشفى بنها الجامعى بعد توقف دام 3 اشهر بسبب ازمة فيروس كورونا إجراء اول عملية قلب مفتوح بالمستشفى.


وأكد الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعيه ان عمليات القلب المفتوح عادت مرة اخرى بعد توقف العمليات العاديه بسبب " كورونا " وبدات العمليات مرة اخري لانهاء قوائم الانتظار.

من جانبه قال الدكتور يسرى السعيد استاذ جراحة القلب والصدر بالمستشفى انه تم اليوم اجراء اول عمليه قلب مفتوح بجامعة بنها بعد توقفها فيما عدا اجراء عمليات الطوارىء فقط.

واشار الى أن فريق العمل الذي أجرى العملية كان برئاسته وضم كلا من الاطباء معتز الشحات وباسم مفرح وانهار السيد و نورا سنجاب و محمود عبد العظيم وفريق التخدير كلا من الدكتور باهر سعيد والدكتوره اسماء فتح الباب كما ضم فريق التمريض علا عبد الموجود وايمان عفت وبسمة جميل.

من ناحية اخرى كشفت دراسة حديثة قدمها الطبيب طارق مصطفي إبراهيم القاضي بكلية الطب البشري لقطاع الدرسات العليا والبحوث بجامعة بنها، للحصول علي الماجستير، أن الالتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي من أكثر أنواع العدوي شيوعا في المرضي الذين يتلقون التنفس الصناعي والذي يعتبر سببا لاستخدام المضادات الحيوية في أكثر من نصف الحالات المحجوزة في وحدات العناية المركزة.
بعد توقف 3 شهور بسبب كورونا.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بنها الجامعى.. صور
بعد توقف 3 شهور بسبب كورونا.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بنها الجامعى.. صور
بعد توقف 3 شهور بسبب كورونا.. إجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفى بنها الجامعى.. صور
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