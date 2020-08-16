نشرة المرأة.. أضرار لن تتوقعها للسمنة على الصحة.. بالأحمر الناري كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية.
قال الدكتور أحمد شبانة استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير والسمنة عضو الاتحاد الفيدرالي لجراحات السمنة عضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير والسمنة، أن السمنة تعد واحدة من أكبر المشكلات الصحية التي يصاب بها العديد من الأشخاص، وتواجه صحة الإنسان بشكل منتشر في الوقت الحالي.
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فيتامين ب 4 هو أحد مكونات فيتامين ب المركب ويشتهر باسم الأدينين وله فوائد عديدة لجسم الانسان أهمها عملية تسريع انتاج الطاقة فى الجسم، كما أنه يساهم فى تكوين الحمض النووي والحمض النووي الريبي.
المرأة
نشرت كنزي عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تخطف الأنظار رفقة أصدقائها.
وأطلت كنزي عمرو دياب، بفستان قصير وجذاب باللون الأحمر، وبدون أكمام ليبرز جمالها وأناقتها .
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نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.
وظهرت بها ياسمين صبري، بتوب جذاب باللون الأسود، ودون أكمام ليبرز عن جمالها ورشاقتها.