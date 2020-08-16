عزت العلايلي: تكريمى بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير





أكد الفنان الكبير عزت العلايلى أن تكريمه اليوم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له خصوصية، معربا عن سعادته البالغة بأن تحمل الدورة ال36 التى ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل اسمه.





كما أعرب العلايلي عن تقديره للمهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة والقائمين عليه، حيث يأتى التكريم تقديرا لمشواره الطويل وعطائه على المستويين المحلي والعربي، والذى قدم فيه أكثر من 300 عمل فني منها سبعة أفلام لدول عربية، كما أن لمهرجان الإسكندرية مكانة خاصة في قلبه حيث سبق أن رأس لجان تحكيم لدورات سابقة.



