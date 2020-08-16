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فن

عزت العلايلي: تكريمى بـ"الإسكندرية السينمائي" شرف كبير

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:13 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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محمد نبيـل - محمد نحلة

أكد الفنان الكبير عزت العلايلى أن تكريمه اليوم فى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له خصوصية، معربا عن سعادته البالغة بأن تحمل الدورة ال36 التى ستقام في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل اسمه.

كما أعرب العلايلي عن تقديره للمهرجان برئاسة الناقد الأمير أباظة والقائمين عليه، حيث يأتى التكريم تقديرا لمشواره الطويل وعطائه على المستويين المحلي والعربي، والذى قدم فيه أكثر من 300 عمل فني منها سبعة أفلام لدول عربية، كما أن لمهرجان الإسكندرية مكانة خاصة في قلبه حيث سبق أن رأس لجان تحكيم لدورات سابقة.

يشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون.

وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام 2019.
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