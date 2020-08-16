مشهد يقشعر له الأبدان.. أصغر طفل يطوف بالحرم المكي ويردد "لبيك اللهم ما لبيك"

عرض برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، فيديو عن أصغر طفل يطوف بالحرم المكي، وهو يردد "لبيك الله ما لبيك".





وعقلت المذيعة سناء منصور، قائلة:ان هناك الكثير من المميزات للسوشيال ميديا عندما تنشر فيديوهات او صور يقشعر لها البدن مثل هذا الفيديو الذي يلبي فيه الطفل اسم الله ويطوف الكعبة فرحا.





وظهر في الفيديو طفل صغير لا يتجاوز من العمر سنتين، وهو يحاول ان يردد "لبيك الله ما لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك".





وقالت سناء منصور ان في كثير من الاحيان تدخل تلك الفيديوهات بهجة وسرور في قلب الانسان، وانه من الجميل استغلال السوشيال ميديا لبث طاقة ايجابية وروح من البهجة على نفوس الاخرين.



