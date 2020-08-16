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أخبار العالم

الأمطار تقتل 63 شخصا في السودان وتدمر 14 ألف منزل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:23 م
الأمطار في السودان
الأمطار في السودان
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محمود نوفل
لقي 63 شخصا في السودان مصرعهم نتيجة للأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد منذ نهاية يوليو الماضي .


وذكر الدفاع المدني السوداني في بيان له اليوم أن الأمطار أيضا تسببت في تدمير 119 مبني حكوميا داخل البلاد بالإضافة الي تدمير كلي لــ  14 ألفا و810 منازل.


كما أوضح البيان ان الأمطار الغزيرة التي سقطت علي البلاد خلال الفترة الماضية تسببت أيضا في ضرر كبير لــ 16 ألفا و240 منزلا.


جدير بالذكر ان الدولة السودانية تشهد عادة  أمطارا غزيرة في الفترة ما بين يونيو وأكتوبر حيث تواجه سنويا فيضانات كبيرة.


وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.


وأشار آخر تقرير نشره المكتب الاربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار ، لافتا  إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.
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