نتنياهو: لا علاقة للتطبيع مع الإمارات بخطط الضم في الضفة الغربية

واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، نفي ما أعلنه المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون بأن إسرائيل ألغت خطط ضم الضفة الغربية في مقابل "صفقة التطبيع" مع أبوظبي.









وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لراديو الجيش:"ليس الأمر كما لو أن أحدًا قد منحني خيارًا وأخبرني أن أختار إما السيادة أو التطبيع".









ويضيف: "مثلما لم يعتقد أحد أنني سأحقق اتفاق سلام، سأجلب أيضًا [إعلان السيادة في أجزاء من الضفة الغربية]".









وتابعت الصحيفة أن نتنياهو أصر على أن الضم قد تم تجميده فقط، على الرغم من أن مستشار كل من الإمارات والبيت الأبيض جاريد كوشنر قال إن هذه الخطوة غير مطروحة الآن.









وفي وقت سابق اليوم، أخذ وزير المالية يسرائيل كاتس من حزب الليكود الحاكم هذا النفي، قائلا إن الضم تم تأجيله بالفعل، دون أي صلة بالاتفاق الإماراتي.









وقال كاتس لقناة كان هذا الصباح إن الإمارات "كانت بحاجة فقط إلى ذريعة لشرح العلاقات مع إسرائيل".