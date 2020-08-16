AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو: لا علاقة للتطبيع مع الإمارات بخطط الضم في الضفة الغربية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
واصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، نفي ما أعلنه المسؤولون الإماراتيون والأمريكيون بأن إسرائيل ألغت خطط ضم الضفة الغربية في مقابل "صفقة التطبيع" مع أبوظبي.


وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو لراديو الجيش:"ليس الأمر كما لو أن أحدًا قد منحني خيارًا وأخبرني أن أختار إما السيادة أو التطبيع".


ويضيف: "مثلما لم يعتقد أحد أنني سأحقق اتفاق سلام، سأجلب أيضًا [إعلان السيادة في أجزاء من الضفة الغربية]".


وتابعت الصحيفة أن نتنياهو أصر على أن الضم قد تم تجميده فقط، على الرغم من أن مستشار كل من الإمارات والبيت الأبيض جاريد كوشنر قال إن هذه الخطوة غير مطروحة الآن.


وفي وقت سابق اليوم، أخذ وزير المالية يسرائيل كاتس من حزب الليكود الحاكم هذا النفي، قائلا إن الضم تم تأجيله بالفعل، دون أي صلة بالاتفاق الإماراتي.


وقال كاتس لقناة كان هذا الصباح إن الإمارات "كانت بحاجة فقط إلى ذريعة لشرح العلاقات مع إسرائيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليكود: الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان ضم الضفة

نتنياهو يبدأ ضم الضفة وغور الأردن على مرحلتين

لتنفيذ مخططات الضم.. اجتماع أمريكي لفرض سيادة إسرائيل على الضفة والأغوار

جاريد كوشنر: إسرائيل وافقت على وقف ضم الأراضي الفلسطينية

ضاحي خلفان عن اتفاق الإمارات وإسرائيل: في مصلحة الوطن والعرب والعالم

بعد تصريحات كوشنر.. محللون يكشفون عن الدول المتوقع تطبيعها مع إسرائيل بعد الإمارات

ترشيحاتنا

التحريات في واقعة السطو على سيارة نقل أموال: الجناة تتبعوا خروج الأموال رغم عدم انتظام الموعد

كومان يقترب من خلافة كيكي سيتين في برشلونة

بعد غياب طويل.. إيناس مكي تنشر صورة من إجازتها الصيفية

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

خلينا واقعيين.. نجم الزمالك عن رمضان صبحي: الانتماء ينهار أمام ١٠٠ مليون جنيه

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها