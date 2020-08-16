اتحاد الكرة السعودي يقدم سلفة مالية لأندية الدرجة الأولى والثانية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تقديم "سلفة مالية" للأندية الراغبة في الاستفادة منها بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين ودوري الدرجة الثانية، بإجمالي 6 ملايين و400 ألف ريال.





وحدد الاتحاد السعودي مبلغ 200 ألف ريال لكل نادٍ بدوري الدرجة الأولى، و100 ألف ريال لأندية الدرجة الثانية.





وجاءت هذه الخطوة من جانب الاتحاد السعودي، لتسهيل مهمة الأندية بعد عودة المسابقات الكروية التي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، حرص مجلس إدارة الاتحاد على الوقوف مع الأندية في الظروف الحالية وتقديم الدعم اللازم بما يمكنها من تخطي هذه الأزمة التي تأثر بها العالم أجمع.





وثمّن المسحل التعاون الدائم من جانب رؤساء الأندية للعمل مع الاتحاد بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بكرة القدم السعودية.