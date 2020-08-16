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حوادث

عجوز يخنق نجلته لخروجها دون علمه بدير مواس فى المنيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:19 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
خنق مزارع في العقد السادس من عمرة بمركز ديرمواس جنوب المنيا نجلتة وذلك  أثناء وقوع مشادة كلامية بينهما لخروجها من المنزل  بدون  علمة .

تلق اللواء محمود خليل مدير امن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل شابة في العقد الثالث من عمرها بمركز ديرمواس

وتبين من تحريات البحث الجنائي التي أجراها العميد شريف كرم رئيس مباحث  المديرية والمقدم علاء جلال رءيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا والرائد أحمد الصفتي رئيس مباحث مركز ديرمواس . 

أن ربة منزل تدعي م.ا 28 سنة علي يد والدها  الذي يبلغ من العمر 60 عاما .وذلك عقب وقوع مشادة كلامية بينهما حاولت خلالها المجني عليها الفرار من أمامة إلا انة لحق بها  وقام بخنقها بغطاء الرأس  (الايشارب ) وسقطت قتيلة في الحال ،وتحرر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيق
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