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حوادث

ملثم يسرق خزينة مكتب الشهر العقاري بدار السلام بسوهاج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:15 م
سرقة
سرقة
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خالد رياض
استولي ملثم علي خزينة الشهرى العقارى بمركز دار السلام بسوهاج، عقب تمكنه من الدخول للمكتب فجر اليوم، ونقلها الخزينة خارج المكتب وكيرها وسرقة ١٩ الف جنيه منها ولاز بالقرار. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من ضباط مباحث مركز دارالسلام يفيد ورود بلاغ من مدير مكتب الشهر العقاري باكتشافه سرقة خزينة المكتب، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، تبين من خلال التحريات وبعد المعاينة وتفريغ الكاميرات بقيام شخص ملثم بالدخول إلى العمارة التي بها مقر الشهر العقارى وسرقة الخزينة ونقلها خارج المكتب وسرقة 19 ألف جنيه من داخلها. 

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط مرتبها، حرر محضر بالواقعة. 
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