لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كثيرًا منا يفهم عبارة '' لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه'' بطريقة خاطئة، فلا يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت!.

وأوضحت « الكحلاوي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الصلاة لقاء، والمناجاة لقاء ، والذكر لقاء، و التفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء.

وتابعت الداعية الإسلامية أن صلة الأرحام لقاء، والتودد إلى الناس لقاء ، والعلم لقاء، ومؤانسة الناس لقاء، وقيام الليل لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء، فهل أدركنا كم فرصة للقاء؟.

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر : " ﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ فليعمل عملًا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭلا ﻳُﺸﺮِﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓِ ﺭﺑِﻪِ ﺃﺣﺪًﺍ ".





اقرأ أيضًا: منها التوكل والرضا.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 4 قواعد أساسية للسلام النفسي في الإسلام

ونبهت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في وقت سابق، أن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية.





وأفادت « الكحلاوي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصلب الاجتماعي « فيسبوك» أنه إذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك؛ اسأل الله الجبار أن يجبرك، وكلما كان انكسارك أعظم؛ كلما كان جبر الله لك أعظم، لا تنتظر جبرًا من المخلوقين، واسأل الجبار.

وأكملت الداعية الإسلامية: " ادعُ الله باسمه الجبار، فهو أرق اسم من أسماء الله الحسنى، وأحن اسم، منوهةً: « الجبار: هو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".

وأردفت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار ، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.

ونوهت: "هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم ، إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت، ودموعك تسيل على خدك ودعوت اللهأن يجبر خاطرك ؛ فإنه- تعالى- لن يتخلى عنك، ثق بالله وقل : « يا جبار السموات والأرض اجبرني ».

اقرأ المزيد: منها التوكل والرضا.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 4 قواعد أساسية للسلام النفسي في الإسلام



