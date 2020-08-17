AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

لا يشترط أن يكون بعد الموت.. عبلة الكحلاوي توضح 14 صورة للقاء الله

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:01 ص
الدكتورة عبلة الكحلاوي،
الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية
Advertisements
يارا زكريا

قالت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كثيرًا  منا يفهم عبارة '' لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه'' بطريقة خاطئة، فلا  يشترط أن يكون اللقاء بعد الموت!.

 

وأوضحت « الكحلاوي» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن الصلاة لقاء، والمناجاة لقاء ، والذكر لقاء، و التفكر لقاء، والصدقة لقاء، وقراءة القرآن لقاء، وبر الوالدين لقاء.

 

وتابعت الداعية الإسلامية أن صلة الأرحام لقاء، والتودد إلى الناس لقاء ، والعلم لقاء، ومؤانسة الناس لقاء، وقيام الليل لقاء، وزيارة المريض لقاء، وتفريج كربات المسلمين لقاء، فهل أدركنا كم فرصة للقاء؟

 

وأضافت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر : " ﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺑﻪ فليعمل عملًا ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻭلا ﻳُﺸﺮِﻙ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓِ ﺭﺑِﻪِ ﺃﺣﺪًﺍ ".


اقرأ أيضًا: منها التوكل والرضا.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 4 قواعد أساسية للسلام النفسي في الإسلام

ونبهت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في وقت سابق، أن كل منا لا بد أن يكون مرَّ بكسر في حياته، منا المظلوم، ومنا المريض، ومنا الفقير، ومنا المحروم من الذرية.


وأفادت « الكحلاوي» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصلب الاجتماعي « فيسبوك» أنه إذا شعرت بانكسار قلبك وشدة حزنك؛ اسأل الله الجبار أن يجبرك، وكلما كان انكسارك أعظم؛ كلما كان جبر الله لك أعظم، لا تنتظر جبرًا من المخلوقين، واسأل الجبار.

وأكملت الداعية الإسلامية: " ادعُ الله باسمه الجبار، فهو أرق اسم من أسماء الله الحسنى، وأحن اسم، منوهةً: « الجبارهو الذي يجبر عباده المنكسرين والمحرومين، الجبار الذي لا يترك أحدًا موجوعًا، إذا ذهبت إلى الجبار تطلب عدله وحمايته؛ فلا بد أن يجبرك".

وأردفت أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن هذا الاسم من أسمائه الحسنى، هو للمنكسرين الذين أتعبتهم الدنيا، من يلم شملك إلا الجبار، من يمسح دمعك إلا الجبار، من يجبر قلبك الكسيرإلا الجبار ، ومن يخفف مواجعك إلا الجبار.

ونوهت: "هل عرفت الله بهذا الاسم؟ إذا نزل بك هم أو غم ، إذا أصابك ظلم أو مكروه ونمت، ودموعك تسيل على خدك ودعوت اللهأن يجبر خاطرك ؛ فإنه- تعالى- لن يتخلى عنك، ثق بالله وقل : «يا جبار السموات والأرض اجبرني».

اقرأ المزيد: منها التوكل والرضا.. عبلة الكحلاوي تكشف عن 4 قواعد أساسية للسلام النفسي في الإسلام


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في شهر ذي القعدة.. عبلة الكحلاوي: بادر إلى إيقاظ قلبك بـ 3 أمور

أحدهم يصعب التوبة منه.. عبلة الكحلاوي توضح 3 أسباب لـ فساد المجتمعات

لمن يريد التهجد ليلا.. عبلة الكحلاوي: عليك بـ 5 أمور

«واجعلنا للمتقين إمامًا».. عبلة الكحلاوي: يمكن أن تكون في 4 أمور

عبلة الكحلاوي: لو خاف الناس المال الحرام لقضي على٩٥% من الفساد في المجتمع

مركز الأزهر يكشف عن 4 فضائل لشهر ذي القعدة.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

محمد الشناوي يرفض الرحيل عن النادي الأهلي رغم الاختلاف المادي

إلغاء فئة الـ 3 جنيهات بداية من غد.. التفاصيل الكاملة لأسعار تذاكر مترو الأنفاق الجديدة

فوائد أذكار النوم.. وأفضل الأدعية التي تقال قبله

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

رد فعل غريب من إكرامي بعد طرد ابنه من الأهلي

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد إثارته للجدل.. هاني الناظر يكشف حقيقة استخدام الحشيش لفرد الشعر