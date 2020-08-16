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محافظات

رفع 310 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرى أبوقرقاص جنوب المنيا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:07 م
رفع ٣١٠ طن مخلفات
رفع ٣١٠ طن مخلفات صلبه و قمامه
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ايمن رياض
تمكنت الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية بابوقرقاص جنوب المنيا بحملة إزالة مكبرة ، تمكنت خلالها من رفع 310 طن قمامه ومخلفات صلبة بمختلف الوحدات القروية .

قامت الوحدة القروية ببنى موسى بعمل حملة نظافة مكبرة بالقريه ورفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة ، وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة ، فيما تم رفع 30 طن بالوحدة القروية بقرية اتليدم ، بينما تمكنت الوحدة القروية بابيوها من رفع تراكمات القمامة الموجودة بها ورفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة  .
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أما الوحدة القروية بابوقرقاص البلد تمكنت من رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة ، وكذلك الوحدة القروية ببنى عبيد تمكنت من رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة .

كما نجحت الوحدة القروية ببنى حسن من رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة ، وتمكنت الوحدة القروية جريس والوحدة القروية نزلة اسمنت من رفع 60 طن قمامة ومخلفات صلبة.
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