رفع 310 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرى أبوقرقاص جنوب المنيا

تمكنت الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية بابوقرقاص جنوب المنيا بحملة إزالة مكبرة ، تمكنت خلالها من رفع 310 طن قمامه ومخلفات صلبة بمختلف الوحدات القروية





قامت الوحدة القروية ببنى موسى بعمل حملة نظافة مكبرة بالقريه ورفع مستوى كفاءة الطرق من إزالة الأتربة ، وتم رفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة ، فيما تم رفع 30 طن بالوحدة القروية بقرية اتليدم ، بينما تمكنت الوحدة القروية بابيوها من رفع تراكمات القمامة الموجودة بها ورفع 20 طن قمامة ومخلفات صلبة .

اقرأ المزيد





أما الوحدة القروية بابوقرقاص البلد تمكنت من رفع 50 طن قمامة ومخلفات صلبة ، وكذلك الوحدة القروية ببنى عبيد تمكنت من رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة .



