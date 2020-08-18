د. محمد داود يكتب: الهجرة عبر ودروس لا تمحوها الأيام

فى حياة الأمم أحداث عظيمة لا تمحوها الأيام ولا تنال منها الليالى، بل تعود إليها الأجيال لتستمد منها أسباب النصر والقوة وأسباب النجاح والفلاح، ولقد علمنا القرآن الكريم سنة استرجاع الأحداث العظيمة فى تاريخ الأمة، ويظهر لك واضحا فى آية الهجرة، قال تعالى: {إِلاّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا} ( التوبة/40 ) .





وهذه الآية التى تتعلق بـهجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنزل مواكبة لأحداث الهجرة، ولا نزلت بعدها بقليل، بل نزلت بعد الهجرة بتسع سنين، استرجاعًا لعبر ودروس غالية، حين كان المسلمون فى حاجة شديدة إلى هذا الدعم المعنوى الإلهى، كما كانوا فى حاجة لتذكيرهم بحقيقة مهمة فى المعركة الدائمة بين الخير والشر, وهى روح التضحية والفداء وعدم التخاذل والهوان فى أوقات الشدائد والمحن.





وكان نزول آية الهجرة بسبب موقف بعض الناس حديث العهد بالإسلام من قرار النبى صلى الله عليه وسلم بمحاربة الرومان الذين اعتدوا على الدعاة الإسلاميين، ومنعوهم من الدعوة.. فقال بعض الناس: أنّى لنا بمحاربة هؤلاء؟ وكان الرومان القوة الأولى فى العالم آنذاك، فأنزل الله آية الهجرة لتستأصل روح الهزيمة من نفوسهم، وتقطع دابر الضعف فى قلوبـهم، وتطالب المؤمنين بالتضحية والفداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ينصرهم كما نصر نبيه ومن معه فى الهجرة.





وكان يمكن للهجرة أن تتم فى أقل من لمح البصر، فماذا تساوى المسافة بين مكة والمدينة ّإذا ما قورنت بالمسافة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى فى رحلة الإسراء، أو المسافة بين المسجد الأقصى والسماوات العلا فى رحلة المعراج؟..





ولكن ربك أراد أن لا يحرمنا من القدوة فى حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخاصة فى أوقات الشدائد والمحن، فأجرى الهجرة وفق الأسباب، لنتعلم كيف خطط النبى للهجرة، فرتب دليل الطريق وعين من يأتى بالزاد ومن يمشى بالغنم كى يمحو الأثر والرفيق والدابة، وخالف الطريق والجهة تمويها على المشركين. ولنتعلم أن لا ننهار أمام المفاجآت غير المتوقعة حين وصل الكفار إلى الغار وسيطرت مشاعر الخوف على أبى بكر فكان الثبات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التماسك قائلًا لـه: لا تحزن إن الله معنا، ولنتعلم درس التآخى والتراحم والتعاطف من المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبناء المسجد لبناء الإيمان فى القلوب، وكيف وثيقة المدينة دستورا ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين وقامت وثيقة المدينة على قاعدة العدالة بين الجميع (لهم ما لنا وعليهم ما علينا).





وهكذا جاءت الهجرة درسًا قيمًا فى عبور المحن والكوارث والشدائد.



