د. محمد داود يكتب: التمهيد للهجرة إلى المدينة





• بعد هجرة الصحابة إلى الحبشة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم حيث النجاشى الملك العادل، وحققت الهجرة إلى الحبشة التعريف بالدين الجديد واعتراف ملك الحبشة به والخروج من خناق قريش وأهل مكة... ثم رجوعهم إلى مكة لما بلغهم أن قريشًا هادنت الإسلام وتركت أهله أحرارًا... وكانت شائعة من باب الحيلة والمكر.

• وبعد ما اشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضى الله عنهم عقب وفاة عمه أبى طالب ... خرج النبى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليبلغ رسالته ويطلب منهم النصرة، فلم يرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم خيرا، بل أرسلوا سفهاءهم وعلمائهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم.

وفى البخارى: " إن الله سمع قول قومك لك وما رَدُّوا عليك، وقد بعثت إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، ونادى ملك الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامحمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أى الجبلين لفعلت، فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له.

• وفى رحلة البحث عن أرض جديدة تقبل الدين الجديد.. بعد موقف أهل مكة العصى العنيد ... تطور التخطيط للهجرة بالإعداد المسبق لها... والتمهيد لها ... وذلك من خلال لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجيج بمنى فى العام الحادى عشر من البعثة النبوية، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليهم ، مركزا فى دعوته على أمرين:

• الدعوة إلى الإيمان الصادق بتوحيد الله تعالى – وإلى الأخلاق الكريمة ..، ولم يَعِدْ النبي أحدًا بشىء من حظوظ الدنيا.. والتقى النبي بستنة من أهل المدينة.

- وفى العام الثانى عشر من البعثة النبوية أتى وفد جديد من المدينة بلغ اثنا عشر رجلا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم ( بيعة العقبة الأولى) وأرسل النبي معهم مصعب بن عمير الذى فتح المدينة بالقرآن دون سيف ولا قتال أرسله كى يعلمهم القرآن والإسلام.

- وفى العام الثالث عشر من البعثة النبوية التقى النبي بخمسة وسبعين من أهل المدينة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والجديد فى هذه البيعة أنها بايعوه على النصرة وحمايته صلى الله عليه وسلم.

- لقد أصبحت المدينة هكذا مُهيأة للهجرة – فأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى المدينة ليلحقوا بإخوانهم من الإنصار ، فهاجروا خفية من حيث لا تشعر قريش بأمر هجرتهم فتمنعهم خوفا من انتشار الدين الجديد فتهتز زعامتها ويزول سلطانها... وهاجر الصحابة رضى الله عنهم تاركين وراءهم كل ما يملكون من بيوت وأموال وتجارة...

- وهكذا أصبحت المدينة فى أتم الجاهزية والاستعداد للاستقبال الآمن والمكين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والحديث موصول إن شاء الله تعالى...

لنقف على درس متجدد من دروس الهجرة النبوية إلى المدينة

هذا وبالله التوفيق