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حوادث

لا صحة لتهجير أسرة بالفيوم بعد دهس أحد أفرادها طفلة بدون قصد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:11 م
قوات شرطة
قوات شرطة
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مصطفى الرماح

تداولت إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك خبرًا تحت عنوان الأحكام العرفية وتهجير الأسر ادعت خلاله قيام عمدة إحدى القرى بمحافظة الفيوم بالحكم فى جلسة عرفية بتهجير أسرة على أثر قيام أحد أفرادها بدهس طفلة دون قصد بدراجة بخارية.



 بالفحص تبين إصطدام سيارة ربع نقل قيادة الشخص المشار إليه بالطفلة أثناء رجوع السيارة للخلف مما أدى إلى وفاتها، وبسؤال والد الطفلة لم يتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة نجلته وأن الحادث قضاء وقدر ، وفى وقت لاحق توجه عمدة القرية المذكور برفقة كبار العائلات وبصحبته والد قائد السيارة المشار إليه لمنزل والد الطفلة المتوفاه لتقديم واجب العزاء وتوافق الطرفين.. كما تبين عدم مطالبة عمدة القرية للأسرة بمغادرة محل إقامتهم.. وأن ما ورد على الموقع سالف الذكر عارىٍ تمامًا من الصحة

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