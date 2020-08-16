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أخبار البلد

افتتاح مقر جديد للحجر الزراعي في مطار القاهرة.. تفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قام اليوم الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بإفتتاح المقر الجديد للاداره العامة الحجر الزراعي بمطار القاهرة الدولى بحضور المهندسة غادة  عبدالعاطي مدير عام الحجر الزراعي بمطار القاهرة ومشرفي الاقسام.

وقال العطار ان افتتاح فرع خاص بالحجر الزراعى في مطار القاهرة من شأنه تيسير إجراءات الإفراج الجمركي علي الصادرات والواردات الزراعيه وتسهيل التعامل مع الشركات في إنهاء الإجراءات الحجرية.

يأتى ذلك بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  باستكمال خطة تطوير الحجر الزراعى المصرى من أجل دعم منظومة الصادرات الزراعية والحفاظ على الثروه الزراعية.


ويشمل المقر الجديد مكتب مدير عام إدارة الحجر الزراعي بمطار القاهره والمكتب الفني ووحدة الإحصاء والشؤون الماليه والادارية ووحدة التعامل مع الجمهور والخزينة.
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