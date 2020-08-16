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أخبار العالم

قرار أردني بشأن موظفي الحكومة.. تفاصيل

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:10 م
الأردن
الأردن
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محمود نوفل
أصدر مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية قرارا بوقف جميع أشكال النقل والانتداب والإعارة لموظفي الحكومة في الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.

واستثنى القرار الصادر عن مجلس الوزراء الأردني عمليات النقل والانتداب والإعارة التي تتم الآن بغرض استكمال هيكلة بعض المؤسسات والدوائر التي تم الإعلان عنها سابقا.

كان رئيس الوزراء عمر الرزاز قد أصدر قرارا  بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الخميس المقبل 20  أغسطس بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

واستثنى البلاغ، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك. 
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