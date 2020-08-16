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أخبار البلد

خبير أوبئة يحدد شروط عودة المدارس في ظل جائحة كورونا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، ان مع فتح المدارس في بعض الولايات الأمريكية، ارتفعت نسبة الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح عنان، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، ان نسبة الإصابة جائت كالتالي، ضمن الاطفال والشباب (اقل من ١٨ عام) الى  (٧.٣٪)؜ بدلا من (٢٪؜) في السابق، نصف الإصابات بدون أعراض  و(١٪؜) فقط اعراض تستلزم دخول المستشفى ولكن يظل الأطفال حاملين للمرض وقادرين على العدوى.

واضاف: ان الارتفاع يمثل (٩٠٪؜) في اخر أربعة اسابيع مما دفع بعض المدارس للعودة الى التدريس عن بعد. 

وأفاد عنان، انه غير معروف هل الزيادة بسبب تغيير في خصائص الفيروس ام فقط بسبب التوسع في المسحات وان الأطفال في الفترة الماضية لم يختلطو بآخرين (وهو الاحتمال الارجح).

وأفاد خبير الأوبئة، ان  فتح المدارس ضرورة اجتماعية وأقتصادية ونفسية هامة ولكن اعادة فتح المدارس في الخريف في البلاد العربية يستلزم اذا لم تنتهي هذه الموجه قبلها بعض الأجراءات كالآتي:

- استثناء الأطفال المصابين بأي مرض تنفسي او مناعي او امراض مزمنة من الحضور.
- تطبيق سياسة صارمة من الحكومات على المدارس لفرض منع تجمعات الأطفال والتطهير والفحص اليومي للأطفال.
- تقليل العدد في الفصول لخلق مسافة آمنة بين الطلاب.
- الاعتماد على دمج التدريس عن بعد والحضور بنسبة معينة حتى لايضطر الاطفال للحضور يوميا.
-  اطلاق حملات نوعية للأطفال عن كيفية التعامل في المدارس في ظل انتشار العدوى.
- وجود طبيب في كل مدرسة تقوم بفتح الدراسة.
- مراقبة الحالة النفسية للأطفال.
- عودة النشاط الرياضي للرياضات قليلة الخطورة في العدوى.
 كلما كانت المدرسة لا تطبق التعليمات المعلنة كلما زاد خطر العدوى.
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