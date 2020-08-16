د. سعاد شريف تكتب: لقاح «كورونا» الروسي

في ظل المنافسة العالمية بين دول العالم للوصول إلى أول لقاح لفيروس covid19 واحتلال المركز الأول عالميا رغم أن الهدف الأسمى هو اكتشاف مصل آمن وليس احتلال المركز الأول عالميا في توفير لقاح للناس علي حساب سلامتهم.





ولأن فيروس كورونا أصاب ٢٠ مليون شخص حول العالم، فالعالم ينتظر أسرع لقاح لإنقاذ البشرية، ومن ثم أعلنت روسيا عن اللقاح المستعجل لفيروس كورونا والذي اسمه (سبوتنيك في) وأطلقت هذا الاسم علي اللقاح نسبة إلي أول قمر صناعي تم إطلاقه في المدار ليدل علي أنها احتلت المركز الأول عالميا في الوصول إلي أول لقاح لكورونا.





ورغم ما قاله بوتين عن أن اللقاح آمن وفعّال ويشكل مناعة قوية ضد فيروس كورونا قد تستمر إلي مدة تصل إلي عامين إلا أن اللقاح الروسي أثار كثيرا من الانتقادات في عدد من دول العالم ومخاوف عند كثير من الأطباء الروس والخبراء وحسب ما صرح به الطبيب الروسي (الكسندر تشوتشالين) الذي تقدم باستقالته وصرح بأن سرعة إنتاج اللقاح الروسي هو انتهاك لأخلاقيات مهنة الطب حيث إن بوتين سمح بإقرار المصل قبل أن يحصل علي موافقة الهيئة التي يعمل فيها البروفيسور حيث إن كان من اللازم التأكد من خلو اللقاح من أي آثار جانبية (السلامة تأتي دائما في المقام الأول).





وعلي الرغم من هذه الانتقادات إلا أن روسيا نفت ذلك وأعلن بوتين أن اللقاح آمن تماما للاستخدام البشري وسيتم طرحه بشكل عام اعتبارا من اول يناير ٢٠٢١ والتطعيم طوعيا.



