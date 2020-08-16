نادين أحمد تكتب: ماذا يحدث في بيروت...؟





قبل الحديث عن انفجار بيروت يجب التعرف اولا عن وضع حزب الله وإسرائيل في لبنان، حزب الله هو حزب تأسس عام ١٩٨٢ كجماعة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي اللبناني بهدف القضاء علي حركه فتح بزعامه ياسر عرفات ونجح الحزب في تقليم أظافر الحركه مؤقتا وتقبل قادتها الإنتقال إلي تونس وظل هذا الحزب يحارب إسرائيل مع جبهات آخري لأكثر من ١٣عاما حتي تكللت جهوده وجهود من يدعمه يوم ٢٥مايو عام ٢٠٠٠ وخروج اسرائيل نهائيا من جنوب لبنان واستمرت شعبيه ذلك الحزب بإعتباره الجماعه التي أذلت اسرائيل كما أخذ الكثير من الاحترام عندما أجري عام ٢٠٠٨ عمليه تبادل اسري بين الحزب وإسرائيل.

بعد ٢٠٠٨ تغيرت الامور كثيرا وصارات إلي أن إنجر حزب الله مع الاحداث التي تجري في العالم العربي إلي الحرب بين المعسكرين السنه والشيعه وتغير ايضا موقفه بفعل الظروف وانتقل من حركه مقاومه إلي جماعة إنطرفت وتورطت في حرب طائفية وخاصة عندما دخل الحرب إلي سوريا وانضم إلى بشار الأسد.

كل هذا في حالة طرف واحد فقط وهو(اسرائيل)

حيث اسرائيل حتي سنه١٩٩٩ تتعرض لتهديدات من العالم العربي وكانت أشد هذه التهديدات خطورة هي التي كانت تأتي من جانب العراق بزعامه (صدام حسين) وسوريا بزعامه (حافظ الاسد ثم بشار الاسد) وايران من جانب( حزب الله) وبعد اتفاقيه السلام مع مصر بدأت هذه التهديدات تتساقط واحد تلو الاخر بإيديهم بالدرجه الاولي وبمساعده حلفائها إذن كيف تساقطت تلك التهديدات؟

أولا: بالنسبة للعراق:فتم تدمير العراق بسبب سياسات صدام حسين وكان هذا سبب اختراع ان العراق تمتلك سلاحا نوويا.

ثانيا:بالنسبه لسوريا: التي تم تدميرها بعد احداث الربيع العربي وقبل سوريا تم اغتيال حماس وتحولت أيضا الي جماعة إرهابية.

ثالثا: حزب الله: حيث اذا لم تتدخل اسرائيل أو امريكا لرغبت دول مثل السعوديه والاردن باستهداف حزب الله لانه تعرض لحرب طائفية

إذن بعد أن تعرفنا عن وضع اسرائيل وحزب الله في لبنان علينا ان نعرف ماذا يحدث في بيروت؟ او كيف حدث إنفجار بيروت؟





إنفجار بيروت هو إنفجار أطاح بالعاصمه بيروت وتسبب في الكثير من الخسائر ولكن كيف حدث؟ لأحد يعرف كيف حدث ولكن هناك عده عوامل يمكن ان يكون أحدها قد تسبب في حدوثه اولهما: أن الانفجار حدث بسبب إهمال من جانب السلطات اللبنانيه التي سعت لتخزين كميات كبيره جدا من نترات الامونيوم لمده ٧سنوات وهي ماده قابله للإشتعال بدون تدخل بشري اذا توافرت عوامل اخري

ثانيهما: قد يكون الانفجار من جانب حزب الله لتشويش علي عمل المحكمه الدوليه المحققه في عمليه إغتيال الرئيس اللبناني رفيق الحريري عام ٢٠٠٥ والتي يجب ان تعلن النتائج التي توصلت اليها





إذن من المستفيد؟؟ هل حزب الله أم اسرائيل؟





اولا: حزب الله غير مستفيد لانه اذا أراد التشويش علي عمل المحكمه كان قام بعمل عمليه عسكريه ضد اسرائيل علي الحدود وكسب ثقه معظم اللبنانين في مقاومه اسرائيل، كما انه لا يعترف بالمحكمه ويصفها بأنها غير مسوسه، كمان انه اذا قام بهذا الانفجار لزاد من صرامه نتائج المحكمه





ثانيا: اسرائيل هي الطرف الوحيد المستفيد من كل ذلك اسرائيل تستفيد اذا كان الانفجار ناتج عن إهمال لان أصابع الاتهام تشير الي حزب الله باعتباره الراعي الاساسي للحكومه الحاليه، اسرائيل المستفيد ايضا اذا كان هذا الانفجار عمليه قام بها حزب الله لان ذلك سوف يسيء الي حزب الله ويعزز موقف اسرائيل، اسرائيل المستفيد ايضا اذا استقر في الاذهان ان ما حدث نتيجه عمليه عسكريه اسرائيليه لان هذه العمليه سوف تكون موجهه نحو العدو الاساسي لاسرائيل في لبنان وهو حزب الله والذي يعتبره اللبنانين بمثابه جماعه ارهابيه.





علي الرغم من استفاده اسرائيل من هذا الانفجار إلا أننا لا نستطيع أن نورط اسرائيل في هذا الحادث خاصه ان اسرائيل اعلنت عدم قيامها بهذه العمليه اذن نحن لا نسطيع ان نعلن من المتورط في هذا الانفجار هل اسرائيل ام حزب الله ام غير ذلك ولكن سوف نراقب مايحدث في الايام القادمه...