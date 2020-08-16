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أخبار العالم

حرصا على سلامة الجميع.. وزارة الدفاع الكويتية تحذر المواطنين مرتادي البحر وهواة الصيد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:29 م
وزارة الدفاع الكويتية
وزارة الدفاع الكويتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية عن قيام القوات البحرية الكويتية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ووفق ما جاء في البيان الصحفي الصادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي فقد بينت وزارة الدفاع ان منطقة الرماية التي سيتخدمها البحرية الكويتية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب الي رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا بإتجاه الجنوب الشرقي.

وذكر البيان ان منطقة الرماية تقع بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادًا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلًا بحريًا باتجاه الشمال الشرقي، وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلًا بحريًا وعرض 11 ميلًا بحريًا.

في هذا السياق خذر البيان المواطنين والمقيمين لدي دولة الكويت من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزة من الإقتراب من منطقة الرماية في الفترة المعلنة وذلك حرصا علي سلامة الجميع.
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