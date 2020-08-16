عبدالعال يمازح وزير المالية: أنت زبون دائم عندنا.. ويداعب زعيم الأغلبية: هي دي نتيجة الثانوية

مازح رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال البرلمان عددا من وزراء الحكومة والنواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.





قال رئيس البرلمان للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال الجلسة العامة: "تنافس اليوم وزير المالية فى مشروعات القوانين النهارده".





ورحب رئيس البرلمان بالمستشار عمر مروان قائلا: "أهلا بك عايزين مشروعات قوانين كثير من الوزارة علشان نشوفك في الجلسات".





يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة العامة مناقشة والموافقة على عدد من مشروعات القوانين التي اعدتها وزارة العدل وهي تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وقانون سرية البيانات الشخصية و"تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التنمر".





فيما مازح رئيس مجلس النواب د. محمد معيط وزير المالية وقال له خلال الجلسة العامة "أنت زبون دائم عندنا وإكراما لك سنناقش القوانين المتعلقة بك في النهاية ودعنا نبدأ بالناس اللى بنشوفها مرة فى السنة".

جدير بالذكر ان اجندة البرلمان تضمنت مناقشة مشروعات قوانين منها " قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية وقانون الجمارك".





وخلال الجلسة ايضا مازح رئيس البرلمان، النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر في بداية الجلسة العامة بسبب التفاف عدد من النواب حوله خلال الجلسة العامة وقت احالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للجنة الدستورية والتشريعية.





ووجه رئيس المجلس كلامه للدكتور عبد الهادى القصبى: "هل عنده سر وكل النواب ملتفين حوله كأنها نتيجة الثانوية العامة.. وكان النواب التفوا حول زعيم الاغلبية خلال الجلسة العامة اثناء احالة قانون تقسيم الدوائر وهو ما لفت انتباه رئيس البرلمان د. علي عبد العال".