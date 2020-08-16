فايلر يجتمع مع محمد هاني في التتش

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع محمد هاني لاعب الفريق، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.









وتحدث فايلر مع هاني في بعض الجوانب الفنية، وحرص على توجيه بعض التعليمات الخاصة باللاعب في المران الختامي للفريق قبل مواجهة أسوان.









ويختتم الفريق الأحمر تدريباته علي أن يعلن بعدها الجهاز الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق.







