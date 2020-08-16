بسبب قضايا غسيل الأموال.. الأمن الكويتي يفاجئ إحدى المشاهير بهذا الإجراء

قامت نيابة الأموال العامة وجهاز أمن الدولة في الكويت بإجراء مفاجئ بتفتيش كل من مقر شركة الفاشينستا وصالون عهود العنزي وشقيقتها وذلك ضمن إجراءات قضايا غسيل الأموال التي يُتهم فيها عدد من مشاهير البلاد.





ووفق ماذكرته صحيفة سبق الكويتية نقلا عن مصادرها فقد تلقت النيابة العامة تلقَّت 15 بلاغًا جديدًا بجرائم غسل الأموال؛ ليرتفع بذلك عدد المحالين من وحدة التحرّيات إلى نحو 40 بلاغًا.





واشار المصدر الي إن من بين البلاغات الجديدة بلاغات 6 ضد مشاهير جدد، إضافة إلى بلاغات أخرى ضد شركات، ووافدين تضخّمت أرصدتهم أيضًا





وذكرت الصحيفة الكويتية ان من أبرز المُبلَّغ عنهم، عبدالله الجاسر "عبودكا"، عهود العنزي، سندس القطان.



