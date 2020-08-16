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رياضة

تقسيمة قوية لـ لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة أسوان

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:42 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجري الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين في مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة في المران الختامي للفريق، استعدادًا لمواجهة أسوان، التي تقام مساء غدٍ على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، على تنفيذ جانب خططي وفني في مران اليوم، وتحدث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته علي أن يعلن بهدها الجهاز الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق .

ويلتقي الأهلي مع أسوان في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
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