على عبد العال للنواب: افتتاحات المرحلة الرابعة من مترو الأنفاق مبهرة

أشاد الدكتور على عبد العال بحجم الانجازات والمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى انه انبهر بافتتاحات المرحله الرابعه لمترو الانفاق والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.





وأكد عبد العال خلال جلسة مجلس النواب اليوم أن ما تم تشيده من محاور وطرق وكبارى وما كشف عنه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى حول الانتهاء من افتتاح عدد من مشروعات مترو الانفاق فى ابريل المقبل وتمثل شبكة ضخمه لمترو الانفاق تضاهي شبكات المترو فى كبرى عواصم العالم .





وقال عبد العال ان المشروعات جاءت بمجهود كبير يبذله رئيس الجمهورية وفقا لمواصفات علمية عاليه تدعو كل مصرى للفخر بما يتم انجازة ،





واشادرئيسم مجلس النواب بجهود الحكومه فى تنفيذ المشروعات باعتبارها جزء من الجناح التنفيذي للدوله .