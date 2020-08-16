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أخبار العالم

إعلام ليبي: وزير الخارجية الألماني يزور طرابلس غدا

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت وسائل إعلام ليبية إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، سيزور العاصمة  طرابلس غدا الاثنين.

ونقلت قناة "218" الليبية عن مصدر قوله إن وزير الخارجية الألماني يصل غدا لطرابلس في زيارة غير معلنة للقاء مسؤولين بحكومة الوفاق منتهية الصلاحية.

وأكد المصدر أن 8 عسكريين ألمان وصلوا بكامل عتادهم إلى مطار معيتيقة جزء من القوة المسؤولة عن حماية الوزير.

وكان ماس قال في وقت سابق من يوليو الماضي، إن التدخلات التركية فى ليبيا لا يمكن قبولها أبدًا، وأن ألمانيا لن توافق على أى صفقة أسلحة إلى تركيا عدا الأدوات والمركبات المستخدمة فى القوات البحرية.

وأكد ماس أن ألمانيا لن تصدر أى نوع من الأسلحة لتركيا، سوى الأسلحة التى تستخدمها القوات البحرية، مضيفًا أنه نتيجة للمفاوضات مع فرنسا وإيطاليا، يمكن فرض عقوبات على الدول التي خرقت حظر الأسلحة فى ليبيا
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