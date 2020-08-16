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محافظات

توقيع أقصى العقوبات على المخالف.. ضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي في القليوبية.. صور

الأحد 16/أغسطس/2020 - 06:57 م
محافظ القليوبية يضبط
محافظ القليوبية يضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي
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إبراهيم الهوارى
تمكن اللواء عبدالحميد محافظ القليوبية من ضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي باجهور الصغري وأمر بضبط السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع أقصى العقوبة على مرتكب المخالفة.


كان ذلك خلال مرور محافظ القليوبية بمدينة القناطر الخيرية حيث قام بضبط سيارة تلقي المخلفات ورتش المباني بجسر الرياح التوفيقي بخط 12 بنطاق الوحدة المحلية باجهور الصغري.

وكلف المحافظ الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة بضبط السيارة وتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة وتوقيع أقصى العقوبات والغرامات المشددة علي مرتكبي المخالفة لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري.

وفي سياق آخر، كان محافظ القليوبية قرر خفض درجات تنسيق القبول بالثانوية العامة للعام الدراسى 2020 / 2021، ليكون 245 درجة، بدلا من 251 درجة للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام وذلك بناء على رغبة أولياء أمور الطلاب.

وأكد المحافظ أنه بارتفاع درجات طلاب الشهادة الإعدادية عن العام السابق وزيادة عدد الناجحين واستمرار نفس درجات القبول للعام السابق يرجع إلى جهود المحافظة فى افتتاح فصول جديدة بالتعليم الثانوى لاستيعاب الزيادة الطلابية لهذا العام.

وكان محافظ القليوبية اعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2020 /2021، بحد أدنى 251 درجة كما تم تحديد تنسيق الثانوى العام الصناعى نظام ثلاث سنوات بحد أدنى 205 درجات للبنين و220 للبنات وبالنسبة للثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بحد أدنى 250 درجة ويبلغ الحد الأدنى للثانوى الصناعى نظام إعداد مهنى 160 درجة للبنين و170 درجة للبنات.
توقيع أقصى العقوبات على المخالف.. ضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي في القليوبية.. صور
توقيع أقصى العقوبات على المخالف.. ضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي في القليوبية.. صور
توقيع أقصى العقوبات على المخالف.. ضبط سيارة تلقي المخلفات بالرياح التوفيقي في القليوبية.. صور
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