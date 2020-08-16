على مساحة 82 فدانا ويوفر 50 ألف فرصة عمل.. تفاصيل افتتاح «تاون داون دلتا» بطنطا بحضور وزيرة الهجرة

- وزيرة الهجرة تسهد افتتاح أكبر منطقة لوجستية بمصر

- أحد المستثمرين المصريين بالخارج منفذ المشروع

المنطقة على مساحة 83 فدان وتوفر 50 الف فرصة عمل



تشهد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدا الإثنين، افتتاح نادي ماتريكس الرياضي في مدينة طنطا، ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجستية بالغربية.





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية، يعد مشروعا استثماريًا واعدًا، ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.





وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس يبرهن على نجاح خطط الدولة في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.





جدير بالذكر أن المهندس أشرف دوس يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية، نال درجة الماجستير والبكالوريوس في الهندسة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الماجستير في إدارة الأعمال، وهو حائز على عضوية لجنة الصيادلة الأمريكيين العرب وكذلك عضوية غرفة التجارة الأمريكية في مصر.





وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.



