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أخبار العالم

في زمن كورونا.. السعودية تكشف عن آلياتها لتعليم ذوي الإعاقة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:34 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
أعلنت إبتسام الشهري ، المتحدثة باسم التعليم العام السعودي ، عن تخصيص مناهج تربية فكرية حديثة وإتاحة فصول افتراضية فردية لذوي الهمم.

وكشفت الشهري اليوم عن تخصيص فصول إفتراضية فردية مع المعلمين للتواصل بشكل فعال حيث يمكن لذوي الإعاقة الحضور الي المدرسة للمتابعة مع المعلمين عن قرب.

جاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزارتي التعليم والصحة في المملكة العربية السعودية .

وأوضحت  متحدث التعليم العام ابتسام الشهري، إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين ليس لديهم جهاز وكانت أسرهم من ضمن الأسر المسجلة بالضمان الاجتماعي، فسيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير أجهزة لهذه الأسر.

وأشارت الشهري الي  أن ذلك يأتي لتيسير إدارة عملية التعلم عن بعد عن طريق منصة مدرستي وكل المنصات.
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