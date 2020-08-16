رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية تحت عنوان: الشراكة المجتمعية

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان:

(الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم"دراسات وتجارب") والذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

يشارك في المؤتمر، عديد من خبراء التربية في مختلف كليات التربية بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى خبراء التربية في الدول العربية والأوروبية، وبحضور الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وصرح الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر السادس يقام بداية من غدٍ الأحد والاثنين 16 و 17 أغسطس 2020م.





وأعلن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد إيمانًا من كلية التربية جامعة الأزهر بمسؤليتها في تطوير التعليم بصفتها قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم؛ حيث ارتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار إستراتيجي لحل كثير من مشكلات التعليم.



