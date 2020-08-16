AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية تحت عنوان: الشراكة المجتمعية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:40 م
خلال افتتاح المؤتمر
خلال افتتاح المؤتمر
Advertisements
محمد شحتة
افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،  المؤتمر الدولي السادس لكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذي عقد تحت عنوان: 
(الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم"دراسات وتجارب") والذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.


يشارك في المؤتمر، عديد من خبراء التربية في مختلف كليات التربية بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، إضافة إلى خبراء التربية في الدول العربية والأوروبية، وبحضور  الدكتور  خالد عرفان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر،  والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وصرح الدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر السادس يقام بداية من غدٍ الأحد والاثنين  16 و 17 أغسطس 2020م.

وأعلن وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يعقد إيمانًا من كلية التربية جامعة الأزهر بمسؤليتها في تطوير التعليم بصفتها  قاطرة التطوير لمؤسسات التعليم؛ حيث ارتأت حتمية تفعيل دور الشراكة المجتمعية كخيار إستراتيجي لحل كثير من مشكلات التعليم.

وأوضح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر الدولي السادس يقام عبر منصة Google Meet كأول مؤتمر  افتراضي،  مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،  والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة،  والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،  والدكتور خالد عرفان عميد الكلية ورئيس المؤتمر،  والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حادث قطار.. طالبة أزهرية تؤدي الامتحان برفقة رئيس الجامعة.. صور

المحرصاوي لمجلس كلية طب الأزهر: أبلغكم شكر قيادات الدولة وتقديرهم..لجهودكم في مواجهة أزمة فيروس كورونا

تربية الأزهر تنظم مؤتمرها الدولي السادس: الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم غدا

ترشيحاتنا

شاهد.. أول لقاء للفنانة جيسي عبده بعد احتراق منزلها ووفاة والدها منذ شهرين

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

الأهلي يوجه الشكر لشريف إكرامي وينهي علاقته مع فريق الكرة

بيان عاجل من وزارة النقل السورية لمواطنيها المقيمين خارج البلاد

قال لي مالكشى دعوة.. أحمد مرتضى يكشف حواره مع لاعب أهلاوي بسبب السهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها