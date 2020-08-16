تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش المحدد لها الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان





خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار





خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن





خط الهجوم: دودو الجباس





ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:



