AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:40 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
Advertisements
حسن العمدة
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش المحدد لها الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: طارق طه - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمود حمادة - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إبراهيم حسن 

خط الهجوم: دودو الجباس 

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

أحمد الشناوي - علي جبر - جون أنطوي - محمد عطوة - إبراهيم عادل - أحمد أيمن منصور - عمر العيوني - محمد فتحي - أحمد توفيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل بيراميدز لمواجهة طنطا في الدوري

قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

ترشيحاتنا

طريقة عمل الحواوشي زي المحلات

بفرمان من فايلر.. أزارو يعود للأهلي وتغيير مركز أجاي

انفجار خط غاز يجبر 80 شخصا على ترك منازلهم في كندا.. صور

الرئيس ينيب محافظ القاهرة لحضور احتفال الأوقاف برأس السنة الهجرية الخميس المقبل

مترو الأنفاق: المشوار اللي كان بياخد 3 ساعات بقى في 45 دقيقة ..فيديو

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها