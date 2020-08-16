تعرف على موقف نادي سموحة من معاري الأهلي والزمالك

ورحب ثنائي النادي الأهلي " ناصر ماهر وصلاح محسن "، من التواجد داخل نادي سموحة صفة نهائية أو تجديد إعاراتهم خصوصا عقب تألقهم تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق .

وأكد فرج عامرأنه من الصعب شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي، متابعا: "هما من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة لكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي".





وأكمل: " ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".





ورحب حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة بتجديد إعارة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال الموسم المقبل نظرا لاحتياج الفريق إلي خدماته.





ويرغب مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في إعادة أحمد فتوح إلي صفوف الفريق خلال الموسم المقبل على الرغم من إبرام بعض الصفقات الصيفية".





وفي سياق سابق أكد المهندس محمد فرج عامر عدم الاعتماد على استقبال إعارة اللاعبين داخل نادي سموحة والاستغناء عنهم عقب تألقهم بشكل مميز داخل صفوف الفريق .



