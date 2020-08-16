تعرف على موقف نادي سموحة من معاري الأهلي والزمالك

يدرس المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة موقف الصفقات التي يرغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لاستكمال صفوف الفريق للمنافسة على كافة البطولات .
وفيما يلي نرصد موقف المعارين من قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، لصفوف نادي سموحة خلال الموسم المقبل .
يرغب حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في استمرار ثنائي الأهلي " ناصر ماهر وصلاح محسن "، داخل صفوف الفريق السكندري .
وتحدث حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة مع فرج عامر رئيس النادي لمفاوضة مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للحصول على خدمات ثنائي الفريق " ناصر ماهر وصلاح محسن"، بشكل نهائي أو تجديد إعاراتهم من جديد .
ورحب ثنائي النادي الأهلي " ناصر ماهر وصلاح محسن "، من التواجد داخل نادي سموحة صفة نهائية أو تجديد إعاراتهم خصوصا عقب تألقهم تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق .
وأكد فرج عامرأنه من الصعب شراء صلاح محسن أو ناصر ماهر بشكل نهائي، متابعا: "هما من العناصر الاساسية للفريق وسعداء بالتواجد في سموحة لكن القرار في النهاية للاعبين والأهلي".
وأكمل: " ناصر ماهر تربطه علاقة قوية بحمادة صدقي مدرب الفريق، لكن أي لاعب يخرج عن النص سيعاقب مهما كانت قيمته الفنية".
ورحب حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة بتجديد إعارة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك خلال الموسم المقبل نظرا لاحتياج الفريق إلي خدماته.
ويرغب مسئولي نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور في إعادة أحمد فتوح إلي صفوف الفريق خلال الموسم المقبل على الرغم من إبرام بعض الصفقات الصيفية".
وفي سياق سابق أكد المهندس محمد فرج عامر عدم الاعتماد على استقبال إعارة اللاعبين داخل نادي سموحة والاستغناء عنهم عقب تألقهم بشكل مميز داخل صفوف الفريق .
وأصبح نادي سموحة في مأزق كبير خلال قبل استئناف الموسم المقبل من بطولة الدوري الممتاز خصوصا عقب إنتهاء المعارين في صفوف الفريق على الرغم من تأكيد فرج عامر على إتمام بعض الصفقات من العيار الثقيل داخل نادي الفريق السكندري .