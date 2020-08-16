AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام

الأحد 16/أغسطس/2020 - 07:49 م
مستشفى كفر الزيات
مستشفى كفر الزيات
Advertisements
أحمد على

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عودة العمل بمستشفي كفرالزيات العام بمحافظة الغربية  بشكل طبيعي وإعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى بعد تخصيص جزء لاستقبال وفرز وحجز مرضى فيروس كورونا.


اقرأ ايضا :نائب رئيس جامعة طنطا يواصل جولاته التفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الدراسات العليا بكلية الهندسة


جاء ذلك بعد أن كان مستشفي كفر الزيات العام أول مستشفى للعزل فى الغربيه يستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بدأ المستشفى فى تنفيذ بعض الإجراءات داخله حتى يعود للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى عما كان عليه قبل جائحة كورونا، حيث حقق نجاحا كبيرا في ارتفاع  نسبة الشفاء على مستوي الغربية.


وأكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الصحة بالغربية أنه جار  تشغيل الحضانات بالمستشفي بعد تعقيمها وتطهير المداخل والمخارج واتباع أساليب مكافحة العدوي.


وتم إعادة فتح وتشغيل وحدة الكلي الصناعي  وجميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين فى جميع التخصصات .


وأشار وكيل الوزارة الى أن جميع العاملين بمستشفي كفر الزيات  يستحقون وسام الشكر والتقدير والاحترام وذلك لدورهم فى الفترة الماضية وجهودهم على ما بذلوه من عمل والدور وطنى الذي قاموا به.

 

وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. تبديل جثتي رجل وسيدة من ضحايا "كورونا" بكفر الزيات

شاهد.. حرق تابوت سيدة متوفاة بكورونا عقب دفنها بالمحلة

حرق توابيت مصابي "كورونا" في الغربية .. أهالي المتوفين: تكاليف تكفين الموتي تصل إلى 3600 جنيه..صور

تعافي 8 مصابين بكورونا وخروجهم من عزل كفرالزيات في الغربية

بالزغاريد والطبل البلدي.. أهالي الدلجمون بالغربية يستقبلون سيدة بعد شفائها من كورونا .. شاهد

صاحب فيديو ادعولى انا انتهيت .. وفاه الشاب محمد مجدي بكورونا في الغربية.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

أول رد فعل من شريف إكرامي بعد قرار إنهاء علاقته مع الأهلي

بعد الإطاحة به من الأهلي.. تعرف على راتب شريف إكرامي فى بيراميدز.. وموقع 3 سنوات.. تفاصيل

خطوات شحن بطارية السيارة الفارغة في دقائق .. صور

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لمواجهة سرقات التيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

دراسة حديثة: المرحلة الثالثة من لقاح كورونا تبدأ خلال أيام

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها