وكيل صحة الغربية: عودة العمل بشكل طبيعي بمستشفى كفر الزيات العام

قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عودة العمل بمستشفي كفرالزيات العام بمحافظة الغربية بشكل طبيعي وإعادة ترتيب الأقسام من الداخل مرة أخرى بعد تخصيص جزء لاستقبال وفرز وحجز مرضى فيروس كورونا.





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جاء ذلك بعد أن كان مستشفي كفر الزيات العام أول مستشفى للعزل فى الغربيه يستقبل مرضى فيروس كورونا المستجد بدأ المستشفى فى تنفيذ بعض الإجراءات داخله حتى يعود للعمل مرة أخرى بشكل طبيعى عما كان عليه قبل جائحة كورونا، حيث حقق نجاحا كبيرا في ارتفاع نسبة الشفاء على مستوي الغربية.





وأكد الدكتور عبد الناصر حميده وكيل الصحة بالغربية أنه جار تشغيل الحضانات بالمستشفي بعد تعقيمها وتطهير المداخل والمخارج واتباع أساليب مكافحة العدوي.





وتم إعادة فتح وتشغيل وحدة الكلي الصناعي وجميع الأقسام مرة أخرى أمام المواطنين فى جميع التخصصات .





وأشار وكيل الوزارة الى أن جميع العاملين بمستشفي كفر الزيات يستحقون وسام الشكر والتقدير والاحترام وذلك لدورهم فى الفترة الماضية وجهودهم على ما بذلوه من عمل والدور وطنى الذي قاموا به.