الرئيس السيسي: الشعب يتفهم حجم التحديات والدولة تلتزم بوعودها ..فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة حريصة على تحسين الحالة المعيشية لمواطنيها فى جميع القطاعات.





وقال الرئيس السيسي، أثناء افتتاحه اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن الشعب يتفهم جيدا حجم التحديات الاقتصادية وحجم المشاريع المطلوب تنفيذها.





وأضاف الرئيس السيسى، أن الدولة لا تقبل ولن تقبل إعطاء مواطنيها وعدا بتنفيذ مشروع من دون تنفيذه على أحدث الطرق العالمية.





وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمواطنين " وقت ما الدولة تنفذ مشروع يجب أن يكون على أحدث الطرق حتى "يليق بمواطنيها" ويستديم أطول فترة فلا تطالبوا بعدم رفع الأسعار".





وأكد الرئيس السيسى، أنه سيتم رفع كفاءة العربات وقضبان مترو الأنفاق والسكة الحديد كاملة.